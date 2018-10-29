Сбежавшего из ангарской колонии поймали спустя 21 год

Совершившего побег мужчину нашли в Перми



В Перми поймали мужчину, сбежавшего из исправительной колонии №14 в Ангарске 21 год назад. Недавно мировой суд признал его виновным по ч.2 ст.314 УК РФ «Невозвращение в исправительное учреждение, лица, осуждённого к лишению свободы, по истечении срока выезда», сообщает прокуратура Иркутской области.



В марте 1996 года мужчина был осуждён к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Во время отбытия наказания в колонии он получил отпуск в 12 рабочих дней с 9 по 22 сентября 1997 года, с правом выезда в Ангарск.



Однако в назначенный срок осуждённый не вернулся в колонию и был объявлен в розыск. Нашли его лишь спустя 21 год в Перми.



- Поскольку мужчина совершил побег при не отбытой судимости по приговору 1996 года, судом было учтено отягчающее обстоятельство – рецидив преступления, в связи с чем, отбывать наказание ему суд определил уже в колонии строгого режима сроком 5 лет 3 месяца, - уточнили в прокуратуре.

