В Бурятии поймали браконьеров с 23 омулями и щуками

Они были задержаны в Забайкальском национальном парке
22 октября на территории Забайкальского национального парка, на побережье озера Арангатуй задержаны двое жителей посёлка Усть-Баргузин. У них изъято 8 омулей и 15 щук.
Браконьеров поймали государственные инспекторы оперативной группы «Сарма» и сотрудники специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. У нарушителей изъята резиновая вёсельная лодка, а также рыболовные сети кустарного производства и мотоцикл «Урал».
Ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов составил 17 250 рублей.
Материалы дела переданы в отделение полиции Усть-Баргузина для возбуждения уголовного дела по ст. 256 ч.2 УК РФ, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Они были задержаны в Забайкальском национальном парке
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