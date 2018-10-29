В Бурятии поймали браконьеров с 23 омулями и щуками

Браконьеров поймали государственные инспекторы оперативной группы «Сарма» и сотрудники специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. У нарушителей изъята резиновая вёсельная лодка, а также рыболовные сети кустарного производства и мотоцикл «Урал».











Материалы дела переданы в отделение полиции Усть-Баргузина для возбуждения уголовного дела по ст. 256 ч.2 УК РФ, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».











22 октября на территории Забайкальского национального парка, на побережье озера Арангатуй задержаны двое жителей посёлка Усть-Баргузин. У них изъято 8 омулей и 15 щук.Ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов составил 17 250 рублей.