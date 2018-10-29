Девушка уже привлекалась за кражи
Днём 28 октября в дежурную часть ОМВД России по Джидинскому району Бурятии обратилась 30-летняя жительница села Оёр. Она сообщила о краже. Вернувшись из поездки домой, женщина обнаружила, что взломан пробой входной двери, из дома украдены три телефона общей стоимостью около 11 тысяч рублей.
По горячим следам оперативники задержали подозреваемую в преступлении – 15-летнюю воспитанницу социального учреждения. Из комнаты, где та проживает, изъяли похищенное.
Несовершеннолетняя призналась, что отвёрткой взломала замок дверь, телефоны украла для личного пользования. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Состоит на учёте в ПДН.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Материалы будут переданы в СУ СК России по республике для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
15-летняя жительница Бурятии украла сотовые, взломав дверь
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На место срочно выехали сотрудники ОМОН
Девушка уже привлекалась за кражи
Злоумышленник вскрыл ворота гаража
Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов
Произошло два опрокидывания автомобилей, а также наезд на пешехода
В посёлке Атамановка у девушки изъяли коноплю
6 жильцов десятиэтажного дома удалось спасти днём 26 октября на пожаре в Братске, ещё одна женщина погибла
Возгорания произошли в 4 районах республики
Участники группировки подозреваются в рейдерском захвате промышленного предприятия
Он позвонил на «02»
Авария произошла на «зебре»
Всего было эвакуировано 70 человек
Пожар произошёл вечером в городе Усть-Кут
Пожар произошёл в субботу вечером
Происшествия, 27.10.2018
Он угнал автомобиль своего знакомого