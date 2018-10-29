15-летняя жительница Бурятии украла сотовые, взломав дверь

Девушка уже привлекалась за кражи



Днём 28 октября в дежурную часть ОМВД России по Джидинскому району Бурятии обратилась 30-летняя жительница села Оёр. Она сообщила о краже. Вернувшись из поездки домой, женщина обнаружила, что взломан пробой входной двери, из дома украдены три телефона общей стоимостью около 11 тысяч рублей.



По горячим следам оперативники задержали подозреваемую в преступлении – 15-летнюю воспитанницу социального учреждения. Из комнаты, где та проживает, изъяли похищенное.



Несовершеннолетняя призналась, что отвёрткой взломала замок дверь, телефоны украла для личного пользования. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Состоит на учёте в ПДН.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Материалы будут переданы в СУ СК России по республике для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

