Злоумышленник вскрыл ворота гаража
В воскресенье к полицейским по Сретенскому району Забайкальского края поступило сообщение об угоне «КамАЗа». Прибывшие на место преступления стражи порядка приняли меры к задержанию машины. Они блокировали злоумышленнику пути отхода, перекрыв улицы и дворы, по которым он мог скрыться.
В результате, подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый житель Сретенска. Как выяснилось, ночью преступник отжал ворота гаража и угнал автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал «КамАЗ»
Происшествия, Фото:
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