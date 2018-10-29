Забайкалец угнал «КамАЗ»

Злоумышленник вскрыл ворота гаража



В воскресенье к полицейским по Сретенскому району Забайкальского края поступило сообщение об угоне «КамАЗа». Прибывшие на место преступления стражи порядка приняли меры к задержанию машины. Они блокировали злоумышленнику пути отхода, перекрыв улицы и дворы, по которым он мог скрыться.



В результате, подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый житель Сретенска. Как выяснилось, ночью преступник отжал ворота гаража и угнал автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

