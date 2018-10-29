Мастера по натяжным потолкам в Ангарске стали жертвой мошенников

Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов



Накануне в отдел полиции Ангарска обратился 32-летний мужчина. Несколько дней назад он разместил на сайте бесплатных объявлений предложение по выполнению работ по монтажу натяжных потолков.



Днём ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что в ведомственном здании нужно установить натяжные потолки. Мужчина попросил приехать на встречу и по пути положить деньги на сотовые телефоны. Все деньги потенциальный клиент обещал возместить наличными при встрече.



Ангарчанин через банковский терминал перевёл личные средства различными суммами на указанные незнакомцем два номера сотовых телефонов. Общий ущерб составил 9 тысяч рублей.



В этот же день в Ангарске на идентичную уловку попался 28-летний мастер по установке натяжных потолков. На три номера сотовых телефонов он перечислил 9 тысяч 700 рублей.



Установлено, что оба звонка совершались с одного номера телефона, зарегистрированного в Краснодарском крае. Принимаются меры к установлению личности мошенника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





