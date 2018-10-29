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Житель Амурской области «заминировал» кафе в Бурятии

Житель Амурской области «заминировал» кафе в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он позвонил на «02»

13 октября 2018 года житель Амурской области позвонил в службу «02» и заявил о готовящемся взрыве в кафе «Эндемик», расположенном вблизи улуса Нур-Селение Иволгинского района Бурятии.

Сообщение оказалось ложным. В этот же день мужчина был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии осудили жителя Северобайкальска, который в состоянии алкогольного опьянения пошутил о минировании дома.

ложное минирование
 
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