Он позвонил на «02»
13 октября 2018 года житель Амурской области позвонил в службу «02» и заявил о готовящемся взрыве в кафе «Эндемик», расположенном вблизи улуса Нур-Селение Иволгинского района Бурятии.
Сообщение оказалось ложным. В этот же день мужчина был задержан.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры».
Суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии осудили жителя Северобайкальска, который в состоянии алкогольного опьянения пошутил о минировании дома.
Житель Амурской области «заминировал» кафе в Бурятии
Происшествия, Фото:
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