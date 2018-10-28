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В Иркутской области спасли мужчину, потерявшего сознание на пожаре

В Иркутской области спасли мужчину, потерявшего сознание на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл вечером в городе Усть-Кут

В квартире на первом этаже трёхэтажного кирпичного дома загорелась мебель из-за непотушенной сигареты. Дым, поднявшийся по вытяжным трубам, почувствовали соседи сверху. Они вызвали пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- В момент начала пожара в комнате находился мужчина. Однако он не обратил внимания на задымление, а когда увидел открытое пламя, вышел из квартиры, но по какой-то причине не пошёл на улицу, а направился вверх по лестнице, где и потерял сознание, - сообщил начальник Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Виктор Крохта.

На лестничной площадке пострадавшего нашли пожарные и, проведя реанимационные действия, передали его прибывшим врачам скорой помощи. На ликвидацию открытого горения потребовались считанные минуты.

- В квартире, кроме мужчины, на момент возгорания находилась сожительница, которая пояснила, что мужчина постоянно пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения и по этой причине мог не заметить пожар, - уточнил Виктор Крохта.

Пострадавший госпитализирован, а жильцы дома поблагодарили огнеборцев Усть-Кута за спасение жилья.




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