Пожар произошёл в субботу вечером
Около 21 часов вечера 27 октября пожарным поступила информация о возгорании на 2-й улице в СНТ «Весна» в Советском районе Улан-Удэ. Здесь загорелся брусовой строящийся нежилой дачный дом.
На момент прибытия первого подразделения дом уже был охвачен огнём, полыхала крыша.
В результате крыша сгорела полностью, огонь уничтожил строение практически полностью.
Ликвидирован огонь был в 21.10 часов.
Виновник пожара и ущерб устанавливаются, сообщают оперативные службы города.
В улан-удэнском СНТ сгорел дом
Происшествия, Фото:
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