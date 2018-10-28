В улан-удэнском СНТ сгорел дом

Пожар произошёл в субботу вечером



Около 21 часов вечера 27 октября пожарным поступила информация о возгорании на 2-й улице в СНТ «Весна» в Советском районе Улан-Удэ. Здесь загорелся брусовой строящийся нежилой дачный дом.



На момент прибытия первого подразделения дом уже был охвачен огнём, полыхала крыша.



В результате крыша сгорела полностью, огонь уничтожил строение практически полностью.



Ликвидирован огонь был в 21.10 часов.



Виновник пожара и ущерб устанавливаются, сообщают оперативные службы города.



