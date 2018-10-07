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Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
07.10.2018
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.09.2018
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
20.09.2018
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
13.07.2018
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
11.07.2018
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.06.2018
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