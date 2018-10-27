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В Улан-Удэ водитель «Тойоты Короллы» сбил пешехода

В Улан-Удэ водитель «Тойоты Короллы» сбил пешехода
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он совершил наезд на мужчину на «зебре»

ДТП произошло накануне около девяти часов вечера. 71-летний водитель «Тойоты Короллы», следуя по улице Волочаевской Улан-Удэ, в районе дома №3 в зоне пешеходного перехода сбил мужчину. Об этом сообщается в городской сводке. 

В результате аварии 38-летний пешеход получил различные травмы: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей правой голени и др.

ДТП пешеходы
 
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