Он совершил наезд на мужчину на «зебре»
В результате аварии 38-летний пешеход получил различные травмы: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей правой голени и др.
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27 Октября
26 Октября
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В Улан-Удэ водитель «Тойоты Короллы» сбил пешехода
Происшествия, Фото:
Он совершил наезд на мужчину на «зебре»
В результате аварии 38-летний пешеход получил различные травмы: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей правой голени и др.
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