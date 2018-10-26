Сибирячка избила врача клавиатурой

Следователи проверят информацию о получении травмы



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области организовано проведение доследственной проверки информации об избиении 47-летней пациенткой врача ультразвуковой диагностики.



По предварительным данным, 24 октября в одном из лечебных учреждений Омска пациентка, требуя проведения ультразвукового исследования, которое не было указано в направлении, нанесла клавиатурой от компьютера удар по голове врачу, причинив сотрясение головного мозга.



В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям пациентки. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Омской области.