Следователи проверят информацию о получении травмы
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области организовано проведение доследственной проверки информации об избиении 47-летней пациенткой врача ультразвуковой диагностики.
По предварительным данным, 24 октября в одном из лечебных учреждений Омска пациентка, требуя проведения ультразвукового исследования, которое не было указано в направлении, нанесла клавиатурой от компьютера удар по голове врачу, причинив сотрясение головного мозга.
В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям пациентки. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Омской области.
Сибирячка избила врача клавиатурой
Происшествия, Фото:
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