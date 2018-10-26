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Сибирячка избила врача клавиатурой

Сибирячка избила врача клавиатурой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи проверят информацию о получении травмы 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области организовано проведение доследственной проверки информации об избиении 47-летней пациенткой врача ультразвуковой диагностики.

По предварительным данным, 24 октября в одном из лечебных учреждений Омска пациентка, требуя проведения ультразвукового исследования, которое не было указано в направлении, нанесла клавиатурой от компьютера удар по голове врачу, причинив сотрясение головного мозга.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям пациентки. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Омской области.
 
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