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В Иркутской области арестовали насильника двух девочек

В Иркутской области арестовали насильника двух девочек
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
По его словам, умысла насиловать у него не было

Иркутский районный суд избрал подозреваемому в изнасиловании двух девочек меру пресечения. Задержанный заключен под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании малолетних девочек и совершения в отношении них насильственных действий сексуального характера.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 октября в Иркутском районе днём мужчина совершил изнасиловал двух девочек. Он был объявлен в федеральный розыск и задержан 24 октября в деревне Столбова Иркутского района. О нём сообщили местные жители, узнавшие подозреваемого по ориентировке.

Все это время 51-летний подозреваемый скрывался от правоохранителей в лесу недалеко от деревни.



Во время следственного эксперимента мужчина показал место, где произошло преступление. Это пустырь возле леса. «В этом месте мы свернули с потерпевшими на поляну», - рассказал задержанный.

- Почему именно здесь? – уточнил следователь.

- Я не могу пояснить, - пожал плечами мужчина. – Сначала никакого умысла не было.

изнасилование
 
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