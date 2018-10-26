В Иркутской области арестовали насильника двух девочек

Все это время 51-летний подозреваемый скрывался от правоохранителей в лесу недалеко от деревни.









Иркутский районный суд избрал подозреваемому в изнасиловании двух девочек меру пресечения. Задержанный заключен под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании малолетних девочек и совершения в отношении них насильственных действий сексуального характера.Как сообщал «Байкал-Daily», 19 октября в Иркутском районе днём мужчина совершил изнасиловал двух девочек. Он был объявлен в федеральный розыск и задержан 24 октября в деревне Столбова Иркутского района. О нём сообщили местные жители, узнавшие подозреваемого по ориентировке.Во время следственного эксперимента мужчина показал место, где произошло преступление. Это пустырь возле леса. «В этом месте мы свернули с потерпевшими на поляну», - рассказал задержанный.- Почему именно здесь? – уточнил следователь.- Я не могу пояснить, - пожал плечами мужчина. – Сначала никакого умысла не было.