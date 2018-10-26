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В Якутии под суд пойдёт капитан теплохода

Происшествия, 
Он перевозил людей в нетрезвом виде

Следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР завершено расследование уголовного дела в отношении сменного капитана-механика теплохода коммерческой компании Республики Саха (Якутия), который обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По версии следствия, 30 июня обвиняемый, являясь капитаном, выпил и отправился в рейс по реке Лена. На борту находилось 55 пассажиров, они плыли по маршруту посёлок Сангар – город Якутск.

- Нарушив положения действующих нормативно-правовых актов, регулирующих безопасность перевозок пассажиров внутренним водным транспортом, обвиняемый вывел теплоход за пределы судового хода, создав реальную угрозу для жизни и здоровья пассажиров, вследствие чего во время движения произошло сильное соударение корпуса судна с грунтом и последующая посадка на песчаную мель, - сообщают в пресс-службе Следкома.

Шестеро пассажиров ударились головой, руками и ногами о кресла. Одна из потерпевших получила перелом большеберцовой кости ноги, который, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относится к категории причинивших средней тяжести вред здоровью.

- В ходе расследования уголовного дела допрошены потерпевшие, свидетели и специалисты, назначены и проведены судебно-медицинские и судоводительская экспертизы, истребованы сведения компетентных государственных органов в сфере безопасности на водном транспорте и проведён ряд других следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, - уточняют в ведомстве.

В адрес генерального директора коммерческой организации внесено представление с требованием устранения причин и условий, способствовавших данному транспортному происшествию и недопущению их в дальнейшем.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
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