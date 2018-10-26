Проникнуть на территорию стройки ему удалось ночью
В феврале этого года ночью житель Иркутска совершил кражу из строящегося здания, расположенного на пересечении улиц Якоби, Мухиной и Театральной.
Злоумышленнику удалось проникнуть в строящееся здание, поскольку входные двери отсутствовали, и похитить радиаторы, крепёжные и сантехнические изделия, перфоратор, и шуруповёрт. Похищенное он поочерёдно выносил из здания строящегося дома на улицу, где погружал в машину, которую взял во временное пользование у своей знакомой. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.
В процессе рассмотрения дела защитником подсудимого было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Мужчина ранее не был судим, впервые привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, полностью признал свою вину в совершённом преступлении и раскаялся, имеет постоянное место жительства, где характеризуется с положительной стороны. Судом уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении кражи было прекращено.
Мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
Иркутянин стащил стройматериалы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Проникнуть на территорию стройки ему удалось ночью
Опрошены члены семьи девочки, сам ребёнок и возможные свидетели
По его словам, умысла насиловать у него не было
Женщина предоставляла помещение знакомым, а взамен получала запрещённые вещества
Аферист представился директором сети аптек
Сотрудники задержали нарушителя
Он таскал родственниц за волосы, избивал ногами и руками
Злоумышленники вырубили лес на сумму более двух миллионов
Мошенники написали ей с аккаунта её знакомой
Он разместил фото «Вконтакте»
Есть пострадавшие
Мужчину приговорили к семи месяцам исправительных работ
Полицейский заметил двух мужчин и решил их проверить
Придя забрать свои вещи, мужчина прихватил и её имущество
Аварийным здание признали ещё 10 лет назад