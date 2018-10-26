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Иркутянин стащил стройматериалы

Происшествия, 
Проникнуть на территорию стройки ему удалось ночью

В феврале этого года ночью житель Иркутска совершил кражу из строящегося здания, расположенного на пересечении улиц Якоби, Мухиной и Театральной.

Злоумышленнику удалось проникнуть в строящееся здание, поскольку входные двери отсутствовали, и похитить радиаторы, крепёжные и сантехнические изделия, перфоратор, и шуруповёрт. Похищенное он поочерёдно выносил из здания строящегося дома на улицу, где погружал в машину, которую взял во временное пользование у своей знакомой. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.

В процессе рассмотрения дела защитником подсудимого было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Мужчина ранее не был судим, впервые привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, полностью признал свою вину в совершённом преступлении и раскаялся, имеет постоянное место жительства, где характеризуется с положительной стороны. Судом уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении кражи было прекращено.

Мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
 
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