Иркутянин стащил стройматериалы

Проникнуть на территорию стройки ему удалось ночью



В феврале этого года ночью житель Иркутска совершил кражу из строящегося здания, расположенного на пересечении улиц Якоби, Мухиной и Театральной.



Злоумышленнику удалось проникнуть в строящееся здание, поскольку входные двери отсутствовали, и похитить радиаторы, крепёжные и сантехнические изделия, перфоратор, и шуруповёрт. Похищенное он поочерёдно выносил из здания строящегося дома на улицу, где погружал в машину, которую взял во временное пользование у своей знакомой. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.



В процессе рассмотрения дела защитником подсудимого было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Мужчина ранее не был судим, впервые привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, полностью признал свою вину в совершённом преступлении и раскаялся, имеет постоянное место жительства, где характеризуется с положительной стороны. Судом уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении кражи было прекращено.



Мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

