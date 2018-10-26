Житель Бурятии жестоко убил мать и тётю

Он таскал родственниц за волосы, избивал ногами и руками



7 сентября 2017 года в течение дня житель Бурятии распивал спиртное. Вечером он пришёл в гости к своей тёте, к которой раньше жил, и принёс по бутылке водки и пива. В доме была мама мужчины и приятель, говорится в решении Верховного суда Бурятии.



Мужчина сразу же стал предъявлять претензии гостю, спрашивая, что он тут делает, затем избил его, добившись, чтобы он убежал. Во время распития алкоголя продолжились выяснения отношений. Мужчина был возмущён тем, что в доме находился посторонний. Хозяйка дома ответила, что это не его дело и стала оскорблять его матами.



Затем, когда она попыталась ударить его, не выдержав оскорблений, ударил её рукой по лицу. Он был сильно зол и стал беспорядочно наносить удары кулаками по голове. Мать нападавшего пыталась заступиться за сестру, но и ей досталось.



Женщины упали на пол и на кресло, когда они пытались подняться, то снова получали удары кулаками по голове и телу. Физически крепкий мужчина бил сильно и беспорядочно, а также таскал родственниц за волосы. Затем он схватился за нож и нанёс удар в спину тёте. Мать попыталась отобрать у него нож, но он случайно задел её ножом, ранив в области уха и виска.



Он догнал убегавшую от него тётю на кухне и там продолжил избивать обеих. Женщины истекали кровью, избиение продолжалось не менее получаса.



Он нанёс женщинам около 25 ударов кулаками по голове, а также не менее 60 по телу и ногам. От полученных травм сёстры умерли на месте происшествия.



Оставив бездыханные тела, убийца стал искать спрятанную бутылку водки, выбрасывая вещи из шкафов. Затем ушёл домой, оставив дверь в квартиру открытой.



Спустя три дня он пришёл в гости к приятелю и рассказав о двойном убийстве. Там же он признался, что он хотел свести счёты с жизнью и даже написал что-то вроде завещания. 12 сентября его задержала полиция.



Суду он пояснил, что примерно с 2014 по 2015 годы он отношения с матерью не поддерживал. В последнее время она жила со своей сестрой, его тётей. Мать злоупотребляла спиртным и из-за этого была лишена родительских прав и его воспитанием не занималась.



Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, имел непогашенную судимость за особо тяжкое преступление.



Суд признал его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчину приговорили к 19 годам колонии особого режима, с ограничением свободы сроком 1 год.



Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

