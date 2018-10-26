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В Иркутской области осудили ОПГ «чёрных лесорубов»

В Иркутской области осудили ОПГ «чёрных лесорубов»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленники вырубили лес на сумму более двух миллионов

В Иркутской области ещё в апреле-ноябре прошлого года 33-летний местный житель организовал незаконную рубку леса на территории Боханского района. Он сформировал бригаду из 5 лесорубов, снабдил их лесозаготовительной техникой, автомобилями и рациями. За всё время с момента создания преступной группы участники вырубили лес на сумму более двух миллионов рублей. 

После задержания участников ОПГ, мужчина скрылся и долгое время находился в федеральном розыске. В январе текущего года он был арестован. В ходе задержания у него изъяли автомат Калашникова с оптическим прицелом и боеприпасы к нему.

Суд приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Остальные фигуранты уголовного дела осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 4 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и особого режима.

Также с преступников взыщут ущерб, принесённый лесному фонду, в полном размере. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Иркутской области.
черные лесорубы
 
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