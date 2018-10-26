Он разместил фото «Вконтакте»
Мировой судья в Иркутске признал местного жителя виновным по ч.1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
- В июле 2018 года мужчина после ссоры с девушкой незаконно разместил её изображения в обнаженном и полуобнаженном виде на сайте «Вконтакте», - сообщает прокуратура Иркутской области.
Приговором суда мужчина осуждён к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства условно, с испытательным сроком 1 год.
Иркутянин опубликовал фото голой девушки после ссоры с ней
Происшествия, Фото:
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