Иркутянин опубликовал фото голой девушки после ссоры с ней

Он разместил фото «Вконтакте»



Мировой судья в Иркутске признал местного жителя виновным по ч.1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».



- В июле 2018 года мужчина после ссоры с девушкой незаконно разместил её изображения в обнаженном и полуобнаженном виде на сайте «Вконтакте», - сообщает прокуратура Иркутской области.



Приговором суда мужчина осуждён к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства условно, с испытательным сроком 1 год.



