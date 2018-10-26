В Улан-Удэ «КамАЗ» с отказавшими тормозами врезался в маршрутку

Есть пострадавшие
Сегодня около 9 часов утра в посёлке Исток произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
Виновником аварии стал «КамАЗ». По информации «Байкал-Daily», у него отказали тормоза. В результате грузовик на полном ходу врезался в «Жигули» и маршрутку.
На место была вызвана «скорая помощь». По предварительным данным, пострадали два человека – пассажиры маршрутки.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября в Улан-Удэ 6-летний ребёнок получил травму в маршрутке
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