Иркутянина осудили за публикацию интимных фото бывшей девушки



В Иркутске осуждён обвиняемый в незаконном распространении сведений о частной жизни, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



В июле он поссорился со своей девушкой и от обиды решил ей отомстить. Он разместил её фотографии в обнажённом и полуобнажённом виде на сайте «Вконтакте». Своего согласия на это девушка не давала.



Приговором суда мужчина осуждён к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10%, с испытательным сроком 1 год.

