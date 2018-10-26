Иркутянина осудили за публикацию интимных фото бывшей девушки

Мужчину приговорили к семи месяцам исправительных работ
В Иркутске осуждён обвиняемый в незаконном распространении сведений о частной жизни, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В июле он поссорился со своей девушкой и от обиды решил ей отомстить. Он разместил её фотографии в обнажённом и полуобнажённом виде на сайте «Вконтакте». Своего согласия на это девушка не давала.
Приговором суда мужчина осуждён к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10%, с испытательным сроком 1 год.
Мужчину приговорили к семи месяцам исправительных работ
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