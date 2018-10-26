У отдыхавшего на лавочке жителя Бурятии нашли наркотики

Полицейский заметил двух мужчин и решил их проверить
В селе Тохой Селенгинского района полицейский заметил на одной из улиц двух мужчин, один из которых выпивал. У его собеседника участковый нашёл пакет с марихуаной, а также свёртки с гашишем – около 190 и 8,5 граммов.
53-летний мужчина нигде не работает, и ранее не был судим. На него возбуждено уголовное дело. Также он будет привлечён к административной ответственности за потребление наркотиков.
В отношении его 57-летнего товарища составлен протокол за распитие алкоголя в общественном месте, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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