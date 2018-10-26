Аварийным здание признали ещё 10 лет назад
Следственными органами СКР по Иркутской области расследуется уголовное дело, по предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий» по факту обрушения тёплого перехода в Уянской средней школе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 сентября в Уянской средней школе Куйтунского района Иркутской области обрушился пролёт тёплого перехода между коридорами школы. К счастью, обошлось без пострадавших.
В ходе предварительного следствия установлено, что ещё в 2008 году были обнаружены дефекты здания тёплого перехода: трещины в опорных стойках, поддерживающих второй этаж. Согласно заключению экспертной комиссии, 23 июля 2008 года тёплый переход здания школы был признан аварийным.
- 10 лет подряд при приёмке образовательного учреждения к новому учебному году комиссией, в состав которой входят, в том числе, руководство управления образования, давались положительные заключения о возможности эксплуатации здания школы и проведения учебного процесса, - сообщают в пресс-службе Следкома.
Несмотря на угрозу безопасности детей и работников учреждения, здание тёплого перехода школы до обрушения эксплуатировалось.
- Вместе с тем, должностными лицами районной администрации, управления образования, необходимых мер, направленных на безопасное обеспечение образовательного процесса, а также пребывание учащихся, работников и иных лиц в здании школы до момента обрушения тёплого перехода, принято не было. После 2013 года вопрос о необходимости реконструкции или демонтажа здания школы не рассматривался, - уточняют в следственном комитете.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в СУ СКР по Иркутской области.
После обрушения перехода в иркутской школе возбудили дело
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аварийным здание признали ещё 10 лет назад
Доверчивые покупатели пересылали ей деньги
Страшную находку дети обнаружили, идя на уроки
Вор сдал украшение в ломбард
Возвращаясь с турпохода, ребёнок погиб от удара током
8-летнюю девочку силой сажали в машину
Трагедия произошла на озере Колок
Инцидент произошёл во время алкогольного застолья
Мужчина срубил около 10 кубометров леса
Четвероногий друг пострадал из-за личной неприязни соседа
Пламя тушили около часа
Ущерб составил 100 тысяч рублей
Всего же у подельников было незаконного алкоголя почти на 5 млн рублей
Парень воровал имущество у односельчан
Движение трамваев было остановлено