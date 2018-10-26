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После обрушения перехода в иркутской школе возбудили дело

После обрушения перехода в иркутской школе возбудили дело
Происшествия, 
Аварийным здание признали ещё 10 лет назад

Следственными органами СКР по Иркутской области расследуется уголовное дело, по предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий» по факту обрушения тёплого перехода в Уянской средней школе.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 сентября в Уянской средней школе Куйтунского района Иркутской области обрушился пролёт тёплого перехода между коридорами школы. К счастью, обошлось без пострадавших. 

В ходе предварительного следствия установлено, что ещё в 2008 году были обнаружены дефекты здания тёплого перехода: трещины в опорных стойках, поддерживающих второй этаж. Согласно заключению экспертной комиссии, 23 июля 2008 года тёплый переход здания школы был признан аварийным.

- 10 лет подряд при приёмке образовательного учреждения к новому учебному году комиссией, в состав которой входят, в том числе, руководство управления образования, давались положительные заключения о возможности эксплуатации здания школы и проведения учебного процесса, - сообщают в пресс-службе Следкома.

Несмотря на угрозу безопасности детей и работников учреждения, здание тёплого перехода школы до обрушения эксплуатировалось.

- Вместе с тем, должностными лицами районной администрации, управления образования, необходимых мер, направленных на безопасное обеспечение образовательного процесса, а также пребывание учащихся, работников и иных лиц в здании школы до момента обрушения тёплого перехода, принято не было. После 2013 года вопрос о необходимости реконструкции или демонтажа здания школы не рассматривался, - уточняют в следственном комитете.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в СУ СКР по Иркутской области.
уголовное дело
 
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