Забайкалка продавала несуществующие шубы



Прокуратура Забайкальского края поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 24-летней местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве.



В августе прошлого года она создала аккаунт в «Одноклассниках» и разместила у себя на странице объявление о продаже верхней одежды. Продавать её она не собиралась.



В октябре прошлого года жительница города Комсомольск-на-Амуре, увидев объявление, написала лже-продавщице. Женщина решила приобрести у неё меховые пальто и шубу на общую сумму около 34 тысяч рублей на условиях полной предоплаты. После оплаты, продавец заверила покупателя, что товар будет отправлен, а затем перестала отвечать на сообщения.



Девушка признала свою вину полностью. Несмотря на это, она уже обвинялась в аналогичном преступлении. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Реальное отбытие наказание осуждённой отсрочено до достижения её малолетней дочерью четырнадцатилетнего возраста. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

