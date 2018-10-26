Читинка лишилась золота, уснув в баре

Вор сдал украшение в ломбард
В отдел полиции обратилась 31-летняя жительница посёлка Текстильщиков в Забайкалье. Женщина просила помочь вернуть ей золотую цепочку, стоимостью около 30 тысячи рублей.
Ночью в одном из читинских кафе-баров, женщина уснула за столом. 26-летний местный житель, не теряя времени, снял с её шеи золотую цепочку и сдал в ломбард. Вора поймали, украшение вернули девушке.
В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Доверчивые покупатели пересылали ей деньги
Страшную находку дети обнаружили, идя на уроки
Вор сдал украшение в ломбард
Возвращаясь с турпохода, ребёнок погиб от удара током
8-летнюю девочку силой сажали в машину
Трагедия произошла на озере Колок
Инцидент произошёл во время алкогольного застолья
Мужчина срубил около 10 кубометров леса
Четвероногий друг пострадал из-за личной неприязни соседа
Пламя тушили около часа
Ущерб составил 100 тысяч рублей
Всего же у подельников было незаконного алкоголя почти на 5 млн рублей
Парень воровал имущество у односельчан
Движение трамваев было остановлено
Телефон украл его друг в поезде