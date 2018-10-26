Читинка лишилась золота, уснув в баре



В отдел полиции обратилась 31-летняя жительница посёлка Текстильщиков в Забайкалье. Женщина просила помочь вернуть ей золотую цепочку, стоимостью около 30 тысячи рублей.



Ночью в одном из читинских кафе-баров, женщина уснула за столом. 26-летний местный житель, не теряя времени, снял с её шеи золотую цепочку и сдал в ломбард. Вора поймали, украшение вернули девушке.



В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



