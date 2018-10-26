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В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели школьника

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели школьника
Происшествия,  Фото:Прокуратура Забайкалья
Возвращаясь с турпохода, ребёнок погиб от удара током 

В сентябре в Борзинском районе Забайкальского края 10-летний школьник, возвращаясь из туристического похода, приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтной линии и погиб от воздействия электрического тока.

Прокуратура совместно со службой Ростехнадзора провела проверку, в ходе которой нашли нарушения законодательства об электроэнергетике.

Оказалось, что когда ребёнок приблизился к проводам, в воздушном пролёте между опорами имелась песчано-гравийная насыпь, сократившая расстояние между нижним проводом высоковольтной линии до 170 см. Это является недопустимым и грубейшим нарушением правил эксплуатации высоковольтной линии.


В адрес заместителя генерального директора филиала ПАО МРСК Сибири» - «Читаэнерго» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, опасные факторы ликвидированы – песчаная насыпь убрана, заменены опоры, провисание проводов устранено.

К дисциплинарной ответственности привлечены 10 виновных лиц, одно лицо привлечено к административной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Принятые меры не освобождают виновных лиц от уголовной ответственности – в настоящее время следственными органами по данному факту расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье «Причинение смерти по неосторожности».
уголовное дело
 
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