В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели школьника



В сентябре в Борзинском районе Забайкальского края 10-летний школьник, возвращаясь из туристического похода, приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтной линии и погиб от воздействия электрического тока.



Прокуратура совместно со службой Ростехнадзора провела проверку, в ходе которой нашли нарушения законодательства об электроэнергетике.



Оказалось, что когда ребёнок приблизился к проводам, в воздушном пролёте между опорами имелась песчано-гравийная насыпь, сократившая расстояние между нижним проводом высоковольтной линии до 170 см. Это является недопустимым и грубейшим нарушением правил эксплуатации высоковольтной линии.







В адрес заместителя генерального директора филиала ПАО МРСК Сибири» - «Читаэнерго» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, опасные факторы ликвидированы – песчаная насыпь убрана, заменены опоры, провисание проводов устранено.



К дисциплинарной ответственности привлечены 10 виновных лиц, одно лицо привлечено к административной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Принятые меры не освобождают виновных лиц от уголовной ответственности – в настоящее время следственными органами по данному факту расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье «Причинение смерти по неосторожности».

