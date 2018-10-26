Четвероногий друг пострадал из-за личной неприязни соседа
В Забайкальском крае осудили жителя посёлка Атамановка. Он признан виновным по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».
В суде установлено, что подсудимый в июле поздно вечером из личных неприязненных отношений к соседу застрелил принадлежащую ему собаку из гладкоствольного охотничьего ружья, снаряжённого дробью.
Суд приговорил его к 180 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье осудили мужчину, застрелившего собаку
Происшествия, Фото:
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