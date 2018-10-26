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В Бурятии сгорел сеновал

В Бурятии сгорел сеновал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Пламя тушили около часа

Накануне, 25 октября, в 17.52 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Оймур Кабанского района Бурятии на улице Молодёжная горит сеновал.

Огонь уничтожил сеновал и находящееся в нем сено. Пожар потушили в 18.45, на ликвидацию пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера полыхал автобус в Улан-Удэ. 
Пожар
 
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