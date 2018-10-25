Усольчане пытались продать в Бурятии контрафактную водку

Усольский городской суд вынес приговор в отношении мужчин, которые хранили более 29 тысяч бутылок опасного алкоголя.





Стоимость изъятой водки «Finskaya Silver (Финская Сильвер), «Океан оригинальная», «Царская охота» составила 4 миллиона 395 тысяч рублей.







Они сняли гараж, где хранили остальную часть, 2960 бутылок водки «Царская охота». Её стоимость составила 488 тысяч рублей.





В середине января прошлого года мужчины договорились с жителем Курской области, что тот перевезёт и продаст 1000 бутылок поддельной водки в Бурятию. Для скрытия, они подделали документы на перевозку продуктов – фруктов и майонеза. Машина с контрафактной водкой была задержана в Улан-Удэ.





В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступлений не признали, настаивали на своей непричастности к ним, сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.





Судом провозглашён приговор, которым подсудимые были признаны виновными с назначением наказания одному - 3 года лишения свободы с и штраф в размере 600 тысяч рублей. Другому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы и штраф в размере 400 тысяч рублей.