В Бурятии 15-летний подросток совершил серию краж

Парень воровал имущество у односельчан



24 октября в Кяхтинском районе в дежурную часть поступило сообщение от 82-летней пенсионерки о том, что неизвестный похитил со двора её дома в селе Шарагол стиральную машинку. Ущерб составил 500 рублей.



Полицейские приступили к розыску злоумышленника. В ходе опроса возможных очевидцев происшествия к сотрудникам полиции с заявлением о краже обратился ещё один житель села.



Мужчина рассказал, что пока он отсутствовал, неизвестный, выставив оконное стекло, похитил из дома бытовую технику на сумму около 15 тысяч рублей.



В результате проведения необходимых мероприятий полицейские выяснили, что преступления совершил один и тот же человек - состоящий на учёте в ПДН 15-летний сельчанин. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.



Известно, что в ночное время с июля по август подросток похищал чужое имущество из гаражей, квартир и сараев – в основном, электроинструменты и хозяйственные принадлежности. В помещения он проникал как путём взлома, так и путём свободного доступа.



Похищенные вещи прятал на веранде дома и в надворных постройках, где они и были обнаружены правоохранителями. Полицейскими в следственные органы уже направлены материалы о причастности злоумышленника к восьми фактам имущественных преступлений, в том числе, попытке угона транспортного средства.



Среди совершённых им преступлений, в частности, кража шифера и банок с краской с территории одной из организаций неподалёку от села Шарагол, совершенная в середине июля. Тогда злоумышленник так и не довёз похищенное до дома – лошадь по какой-то причине занервничала, телега с молодым человеком перевернулась, краска разлилась, а шифер разбился, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По хищению стиральной машинки в отношении несовершеннолетнего возбуждено административное производство. Кроме того, собранные материалы по дополнительно выявленным эпизодам противоправной деятельности в ближайшее время будут переданы в СУ СКР Бурятии для возбуждения уголовных дел.



Отметим, что в этом году подросток окончил школу и поступил в ССУЗ.

