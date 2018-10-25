В Бурятии 15-летний подросток совершил серию краж

Парень воровал имущество у односельчан
24 октября в Кяхтинском районе в дежурную часть поступило сообщение от 82-летней пенсионерки о том, что неизвестный похитил со двора её дома в селе Шарагол стиральную машинку. Ущерб составил 500 рублей.
Полицейские приступили к розыску злоумышленника. В ходе опроса возможных очевидцев происшествия к сотрудникам полиции с заявлением о краже обратился ещё один житель села.
Мужчина рассказал, что пока он отсутствовал, неизвестный, выставив оконное стекло, похитил из дома бытовую технику на сумму около 15 тысяч рублей.
В результате проведения необходимых мероприятий полицейские выяснили, что преступления совершил один и тот же человек - состоящий на учёте в ПДН 15-летний сельчанин. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Известно, что в ночное время с июля по август подросток похищал чужое имущество из гаражей, квартир и сараев – в основном, электроинструменты и хозяйственные принадлежности. В помещения он проникал как путём взлома, так и путём свободного доступа.
Похищенные вещи прятал на веранде дома и в надворных постройках, где они и были обнаружены правоохранителями. Полицейскими в следственные органы уже направлены материалы о причастности злоумышленника к восьми фактам имущественных преступлений, в том числе, попытке угона транспортного средства.
Среди совершённых им преступлений, в частности, кража шифера и банок с краской с территории одной из организаций неподалёку от села Шарагол, совершенная в середине июля. Тогда злоумышленник так и не довёз похищенное до дома – лошадь по какой-то причине занервничала, телега с молодым человеком перевернулась, краска разлилась, а шифер разбился, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По хищению стиральной машинки в отношении несовершеннолетнего возбуждено административное производство. Кроме того, собранные материалы по дополнительно выявленным эпизодам противоправной деятельности в ближайшее время будут переданы в СУ СКР Бурятии для возбуждения уголовных дел.
Отметим, что в этом году подросток окончил школу и поступил в ССУЗ.
В Бурятии 15-летний подросток совершил серию краж
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего же у подельников было незаконного алкоголя почти на 5 млн рублей
Парень воровал имущество у односельчан
Движение трамваев было остановлено
Телефон украл его друг в поезде
Большегрузы попадали в аварии и «плутали» по полосам встречного движения. ФОТО
Между ними возникла застольная ссора
Ранее мужчина был осуждён за хранение наркотиков
Мужчина напал на неё вечером
Пострадавшие в авариях получили переломы костей черепа, предплечий и другие травмы
От удара ножом парня спас телефон
Ущерб составил свыше 9 миллионов рублей
Он обустроил квартиру электроплитами, чашками, шприцами и реактивами
В школьной столовой выявили множество нарушений санитарных норм
Доверчивые покупатели перечисляли ему деньги
Женщина сама сообщила мошеннику данные банковской карты