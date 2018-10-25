В Улан-Удэ на Элеваторе сломался трамвай













В МУП «Управление трамвая» пояснили, что причиной остановки транспорта стала поломка одного из трамваев.



- Вагон сломался в 16.44 часов. Было произведена его буксировка. Уже в 16.55 движение было восстановлено, сейчас все вагоны идут в нормальном режиме, - сообщили в пресс-службе МУП «Управление трамвая».



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром было парализовано движение трамваев на Элеваторе

В МУП «Управление трамвая» пояснили, что причиной остановки транспорта стала поломка одного из трамваев.- Вагон сломался в 16.44 часов. Было произведена его буксировка. Уже в 16.55 движение было восстановлено, сейчас все вагоны идут в нормальном режиме, - сообщили в пресс-службе МУП «Управление трамвая».Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром было парализовано движение трамваев на Элеваторе из-за аварий с большегрузами

Сегодня в пятом часу вечера на Элеваторе встали несколько трамваев. Улан-удэнцы предположили, что причиной могло стать отключение электричества. «Вагоны стояли так минут 15-20», - сообщил «Байкал-Daily» местный житель.