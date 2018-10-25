Читинец купил краденый телефон, зная об этом

Телефон украл его друг в поезде





В Забайкальском крае читинец привлечён к уголовной ответственности за приобретение имущества, добытого преступным путём.





Мужчина купил сотовый телефон у своего знакомого, зная, что он похищен у пассажира в поезде.





Суд назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.