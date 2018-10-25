Телефон украл его друг в поезде
В Забайкальском крае читинец привлечён к уголовной ответственности за приобретение имущества, добытого преступным путём.
Мужчина купил сотовый телефон у своего знакомого, зная, что он похищен у пассажира в поезде.
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25 Октября
24 Октября
17:16
14:26
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Читинец купил краденый телефон, зная об этом
Телефон украл его друг в поезде
В Забайкальском крае читинец привлечён к уголовной ответственности за приобретение имущества, добытого преступным путём.
Мужчина купил сотовый телефон у своего знакомого, зная, что он похищен у пассажира в поезде.
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