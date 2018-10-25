В Улан-Удэ за час произошло три ДТП с большегрузами











Водитель легковушки не пострадал.





























































- Большегруз ехал со стороны Элеватора по встречной полосе в сторону улицы Ербанова. Напротив Ербанова, 28 повернул налево в сторону Борсоева. Все водители были в шоке, им пришлось срочно объезжать по левую и правую сторону этот большегруз, который ехал навстречу по их полосе, - рассказал очевидец.







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Также днём очевидцы зафиксировали необычное движение большегруза с логотипом компании «Сервико». Он перепутал полосы и создавал аварийные ситуации.- Большегруз ехал со стороны Элеватора по встречной полосе в сторону улицы Ербанова. Напротив Ербанова, 28 повернул налево в сторону Борсоева. Все водители были в шоке, им пришлось срочно объезжать по левую и правую сторону этот большегруз, который ехал навстречу по их полосе, - рассказал очевидец.

Сегодня утром в Улан-Удэ зафиксирован небывалый всплеск аварий с большегрузами. Около 10 часов утра было парализовано движение на Элеваторе. Причиной стал водитель фуры «Скания».- Водитель большегруза под путепроводом при перестроении совершил столкновение с «Тойотой Короллой», которая двигалась справа. В результате столкновения «Короллу» развернуло перед фурой, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.Из-за этой аварии оказались заблокированы сразу две полосы движения. Встали не только автомобилисты, но и трамваи, ехавшие в сторону Элеватора.Часом ранее произошла авария на Элеваторе, с другой стороны. Около 9 часов утра, в самый час пик, большегруз «Мерседес» протаранил «Тойоту Короллу» на так называемом «узком горлышке». За рулём «Короллы» ехала девушка.Авария также вызвала огромную пробку – движение было заблокировано в направлении «Октября» и улицы Гагарина.Ещё одно ДТП произошло в десятом часу утра на улице Бабушкина, недалеко от кафе «Тамир». Китайский большегруз «Хова» выезжал со стороны улицы Красной Звезды в направлении посёлка имени Горького. Рядом поворачивала «Тойота Пробокс» - произошло столкновение.От удара «Пробокс» буквально припечатало к бордюру. Водитель-пенсионер легковушки отделался испугом.Эта авария также надолго закрыла движение в направлении посёлка имени Горького.