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Улан-удэнец украл с карты приятеля почти 170 тысяч

Улан-удэнец украл с карты приятеля почти 170 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Банковскую карту он украл из кармана куртки

Органами предварительного следствия улан-удэнец обвинялся в том, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в такси украл банковскую карту приятеля, чтобы снять с неё деньги. Карту он стащил из кармана куртки потерпевшего.

В этот же день, находясь в магазине и зная пин-код банковской карты, снял 120 тысяч рублей. После, он отправился в ещё один магазин и снял 6 тысяч рублей. В другом банкомате он снял ещё 24 тысячи.

Потом улан-удэнец передал карту приятелю и, введя в заблуждение, разрешил рассчитываться ею. Он совершил покупки на 17 тысяч 887 рублей 60 копеек.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил 167 887 рублей 60 копеек.

Суд квалифицировал его действия по ст.158 ч.3 п. «г» УК РФ «Кража». Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
 
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