От удара ножом парня спас телефон
В Заиграевском районе Бурятии 16-летний подросток, житель одного из пригородных садовых товариществ, обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, молодой человек некоторое время встречался с девушкой, но недавно они расстались. Переживая, он начал ревновать бывшую подругу к одному 18-летнему парню. Вечером 23 октября после употребления спиртных напитков парень предложил сопернику встретиться и «разобраться».
- Во время встречи на территории садового товарищества, после перебранки, подозреваемый подросток выхватил из кармана нож, приставил его к груди противника, а затем нанес удар. По счастливой случайности нож угодил в телефон потерпевшего, лежавший в нагрудном кармане, который остановил удар, - сообщили в Следственном управлении.
Сотрудники полиции задержали юношу следующим утром в гостях у приятеля, где он уснул.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Следствием с учётом несовершеннолетнего возраста подозреваемого будет проведён весь комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших преступлению. В том числе, будут проверены условия жизни и воспитания подростка, отношения с родителями, сверстниками и друзьями. При необходимости будет назначена и проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, направленная на выяснение точных мотивов побудивших молодого человека совершить преступление, - уточняют в СУ СКР по Бурятии.
В Бурятии подросток из ревности пытался убить соперника
Происшествия, Фото:
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