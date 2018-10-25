Ущерб составил свыше 9 миллионов рублей
В Иркутской области по факту схода 13 вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.
21 сентября около 9.43 часов в Слюдянском районе на перегоне «Слюдянка 2-Ангасолка» произошёл сход с рельсов 13 вагонов, перевозивших различный груз. В результате схода пострадавших нет, повреждено 225 метров железнодорожного пути, 7 опор контактной сети. Сумма ущерба, причинённого ОАО «РЖД» составила свыше 9 миллионов рублей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области возбудили дело из-за схода 13 вагонов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
От удара ножом парня спас телефон
Ущерб составил свыше 9 миллионов рублей
Он обустроил квартиру электроплитами, чашками, шприцами и реактивами
В школьной столовой выявили множество нарушений санитарных норм
Доверчивые покупатели перечисляли ему деньги
Женщина сама сообщила мошеннику данные банковской карты
Он нашёл ключи на холодильнике
Женщина попалась на уловку мошенников, просивших перевести деньги для оформления визы
Украденный палас он постелил дома, а телевизор разобрал на запчасти
Им чудом удалось поймать сигнал на почти разряженном телефоне
Дознаватели МЧС установили причину вчерашнего пожара
Верховный суд исключил отягчающее обстоятельство
В суде мужчина пытался доказать, что погибший сам напоролся на нож
Украденные деньги она успела потратить
Деньги она также одолжила у знакомых