В Иркутской области возбудили дело из-за схода 13 вагонов

Ущерб составил свыше 9 миллионов рублей



В Иркутской области по факту схода 13 вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.



21 сентября около 9.43 часов в Слюдянском районе на перегоне «Слюдянка 2-Ангасолка» произошёл сход с рельсов 13 вагонов, перевозивших различный груз. В результате схода пострадавших нет, повреждено 225 метров железнодорожного пути, 7 опор контактной сети. Сумма ущерба, причинённого ОАО «РЖД» составила свыше 9 миллионов рублей.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





