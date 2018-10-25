Он обустроил квартиру электроплитами, чашками, шприцами и реактивами
В начале мая этого года улан-удэнский наркоман, устроил в своей квартире наркопритон: он начал предоставлять помещение знакомым для потребления наркотических средств каннабисной и опийной группы.
Мужчина оборудовал и приспособил помещение своей квартиры и балкона конфоркой от электроплиты, металлическими чашками, медицинскими шприцами, химическими реактивами.
Во время оперативных мероприятий полицейские изъяли у подсудимого марихуану, которые он заготовил для собственного употребления.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств» и ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершённые в крупном размере».
В общей сложности приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Улан-удэнец сдавал квартиру для наркопритона
Происшествия, Фото:
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