Улан-удэнец сдавал квартиру для наркопритона

Он обустроил квартиру электроплитами, чашками, шприцами и реактивами



В начале мая этого года улан-удэнский наркоман, устроил в своей квартире наркопритон: он начал предоставлять помещение знакомым для потребления наркотических средств каннабисной и опийной группы.



Мужчина оборудовал и приспособил помещение своей квартиры и балкона конфоркой от электроплиты, металлическими чашками, медицинскими шприцами, химическими реактивами.



Во время оперативных мероприятий полицейские изъяли у подсудимого марихуану, которые он заготовил для собственного употребления.



Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств» и ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершённые в крупном размере».



В общей сложности приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

