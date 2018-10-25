В отравлении 55 школьников в Бурятии обвинили заведующую столовой

В школьной столовой выявили множество нарушений санитарных норм
В Ильинской школе Прибайкальского района нарушали санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации школьного питания.
- В школьной столовой не соблюдался режим мытья посуды, не подвергались необходимой обработке продукты питания, нарушались условия их хранения, уборочный инвентарь для пищеблока и туалета содержался совместно. К работе допущены 3 человека без гигиенического обучения, - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Эти нарушения привели к размножению бактерий, вызывающих сальмонеллёз и стали причиной массового заболевания. Как сообщал «Байкал-Daily», говорилось о 43-х заболевших, позже эта цифра увеличилась до 55 школьников.
Исполняющему обязанности главы Прибайкальского района внесено представление. По результатам рассмотрения директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности, заведующая столовой уволена.
По постановлению прокурора района следственным отделом МВД России по Прибайкальскому району в отношении уже бывшей заведующей столовой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Проводится предварительное следствие.
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Происшествия, Фото:
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