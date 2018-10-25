Женщина сама сообщила мошеннику данные банковской карты
В минувшую среду в полицию обратилась 39-летняя жительница посёлка Чернышевск, которая сообщила о хищении денег. Установлено, что женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником оператора сотовой связи и сказал, что на её абонентском номере была автоматически подключена платная услуга.
Он предложил отключить услугу и произвести возврат средств. Для этого мужчина попросил продиктовать данные банковской карты и код из подтверждающего сообщения. Не подозревая обмана, доверчивая женщина предоставила злоумышленнику доступ к онлайн-банку.
Позже выяснилось, что деньги были переведены в Приморский край. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Доверчивая забайкалка лишилась денег, поверив мошенникам
Происшествия, Фото:
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