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В Бурятии сборщики клюквы трое суток плутали по болоту

В Бурятии сборщики клюквы трое суток плутали по болоту
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Им чудом удалось поймать сигнал на почти разряженном телефоне

В ночь с 22 на 23 октября в Бурятии спасатели отыскали заблудившихся в лесу людей. К моменту их обнаружения компания молодых сборщиков дикоросов плутала на болоте, поросшем кустарником и березняком, уже третьи сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Вечером 22 октября на пульт оперативного дежурного поступил вызов от молодого человека. Он сообщил, что они с друзьями выехали на сбор кедровой шишки и клюквы, но заблудились и самостоятельно выйти не могут.

Сотовая связь в месте их нахождения нестабильная, с трудом удалось найти место, где сигнал был пойман, заряда на телефоне оставалось совсем мало. Спасатели подробно расспросили ребят о предполагаемом местонахождении, определили примерную зону поиска, попросили оставаться в этом же самом месте и экономить заряд телефона.

- Они планировали собрать дикоросы и на следующий день выйти к озеру Арангатуй, но на болоте заблудились. Однообразная растительность, отсутствие всяких звуков и ориентиров – и ребята сбились с пути. Плутали день, другой, и к вечеру второго дня приняли решение обратиться за помощью. У одного из них в телефоне был сохранён наш номер, и к счастью, хватило заряда, чтобы дозвониться, - рассказывает Алексей Щербаков, начальник Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения.

На месте спасатели при помощи сигнальных пистолетов и связи, определили точное местонахождение потерявшихся и, координируя их движение по телефону, вышли к ним на встречу.

Мать одного из спасённых обратилась к спасателям Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС: «Выражаю огромную материнскую благодарность за спасение моего сына».

спасательная операция
 
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