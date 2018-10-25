Дознаватели МЧС установили причину вчерашнего пожара
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов стало причиной вчерашнего пожара на ул. Смолина в Улан-Удэ.
На момент прибытия первого подразделения пожарных шёл дым из окна.
- Утром 24 октября жительница квартиры, уходя на работу, оставила без присмотра включенный электрообогреватель, что в дальнейшем и стало причиной возникновения возгорания, - сообщил начальник отделения дознания по Улан-Удэ Денис Ситников.
В результате пожара в квартире выгорела комната на площади 9 кв.м., закопчены помещения кухни и второй комнаты на общей площади 21 кв.м.
Жильцы дома покинули дом самостоятельно. Пожар был ликвидирован в течение 24 минут.
Всего за минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано четыре пожара, в трёх случаях возгорание произошло в Улан-Удэ ещё один пожар ликвидирован в Еравнинском районе.
С начала года в республике из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов произошло 19 пожаров. Это на 1 случай больше, чем в прошлом году за аналогичный период времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Причиной пожара в центре Улан-Удэ стал обогреватель
Происшествия, Фото:
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