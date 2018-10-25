В Забайкалье пенсионерка перечислила мошенникам миллион

Деньги она также одолжила у знакомых



В полицию обратилась 63-летняя жительница станции Куанда Каларского района Забайкальского края.



Ей позвонил неизвестный и сообщил, что женщине полагается компенсация в размере 30 тысяч рублей за некачественный товар, купленный годом ранее в одном из косметических интернет-магазинов. Однако, чтобы получить деньги, ей необходимо оплатить страховку и услуги курьера. Пенсионерка, ничего не подозревая, перевела деньги на указанный злоумышленником банковский счёт.



На протяжении недели женщине неоднократно поступали звонки от неизвестных, которые представляясь разными сотрудниками этой же компании и сообщали, что у них возникли проблемы при начислении денег. Для устранения этих проблем на их счёт им нужно перевести дополнительную сумму денег, которые в дальнейшем будут возвращены.



Пенсионерка продолжала верить незнакомцам и совершила еще 7 денежных переводов на общую сумму 1 056 000 рублей. После этого она поняла, что её обманывают и обратилась в полицию. Женщина объяснила, что средства для перевода были не только из личных сбережений, но и специально одолженные у друзей и знакомых.



Удалось выяснить, что злоумышленники звонили из Московской области. Сейчас принимаются меры для установления личностей подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





