Деньги она также одолжила у знакомых
В полицию обратилась 63-летняя жительница станции Куанда Каларского района Забайкальского края.
Ей позвонил неизвестный и сообщил, что женщине полагается компенсация в размере 30 тысяч рублей за некачественный товар, купленный годом ранее в одном из косметических интернет-магазинов. Однако, чтобы получить деньги, ей необходимо оплатить страховку и услуги курьера. Пенсионерка, ничего не подозревая, перевела деньги на указанный злоумышленником банковский счёт.
На протяжении недели женщине неоднократно поступали звонки от неизвестных, которые представляясь разными сотрудниками этой же компании и сообщали, что у них возникли проблемы при начислении денег. Для устранения этих проблем на их счёт им нужно перевести дополнительную сумму денег, которые в дальнейшем будут возвращены.
Пенсионерка продолжала верить незнакомцам и совершила еще 7 денежных переводов на общую сумму 1 056 000 рублей. После этого она поняла, что её обманывают и обратилась в полицию. Женщина объяснила, что средства для перевода были не только из личных сбережений, но и специально одолженные у друзей и знакомых.
Удалось выяснить, что злоумышленники звонили из Московской области. Сейчас принимаются меры для установления личностей подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье пенсионерка перечислила мошенникам миллион
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Деньги она также одолжила у знакомых
ДТП произошло на мосту «Бегущая лань»
Водитель был трезвым
Инцидент произошёл после застолья в ночном клубе
Возгорания произошли в тёмное время суток
Пострадавший впал в кому
Мужчина изнасиловал двух девочек
Угонщика задержали в течение нескольких минут
Женщину осудили на три года условно
Мужчину осудили и назначили крупный штраф
Суд приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения
Преступникам грозит до 7 лет колонии
Злоумышленники собирались продавать наркотики
Водитель совершила наезд на пешеходном переходе
Они признаны виновными в сходе вагонов