25 Октября

24 Октября

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В Забайкалье пенсионерка перечислила мошенникам миллион

Происшествия, 
Деньги она также одолжила у знакомых

В полицию обратилась 63-летняя жительница станции Куанда Каларского района Забайкальского края.

Ей позвонил неизвестный и сообщил, что женщине полагается компенсация в размере 30 тысяч рублей за некачественный товар, купленный годом ранее в одном из косметических интернет-магазинов. Однако, чтобы получить деньги, ей необходимо оплатить страховку и услуги курьера. Пенсионерка, ничего не подозревая, перевела деньги на указанный злоумышленником банковский счёт.

На протяжении недели женщине неоднократно поступали звонки от неизвестных, которые представляясь разными сотрудниками этой же компании и сообщали, что у них возникли проблемы при начислении денег. Для устранения этих проблем на их счёт им нужно перевести дополнительную сумму денег, которые в дальнейшем будут возвращены.

Пенсионерка продолжала верить незнакомцам и совершила еще 7 денежных переводов на общую сумму 1 056 000 рублей. После этого она поняла, что её обманывают и обратилась в полицию. Женщина объяснила, что средства для перевода были не только из личных сбережений, но и специально одолженные у друзей и знакомых.

Удалось выяснить, что злоумышленники звонили из Московской области. Сейчас принимаются меры для установления личностей подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


мошенничество
 
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