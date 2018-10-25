Возгорания произошли в тёмное время суток
Накануне ночью в Улан-Удэ на улице Брянская вспыхнул дом. На момент прибытия пожарных горела крыша дома. В результате пожара огнём повреждена крыша дома на площади 49 квадратных метров. Пламя потушили за полчаса, на ликвидацию пожара было задействовано 14 человек и 5 единиц техники.
Жильцы дома временно переехали родственникам.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация электрооборудования. Виновник и ущерб устанавливаются.
Под утро в тот же день на Дзержинского загорелась квартира в деревянном двухэтажном доме. На момент пожарных шёл дым из потолочного перекрытия в квартире. В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печей отопления. Пожар потушили за 10 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне выгорела квартира в центре Улан-Удэ. Пожар потушили через 35 минут.
В Улан-Удэ горели квартира и дом
Происшествия, Фото:
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