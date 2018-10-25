В Улан-Удэ горели квартира и дом

Возгорания произошли в тёмное время суток

Пострадавший впал в кому

Женщину осудили на три года условно

Суд приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения

Преступникам грозит до 7 лет колонии

Они признаны виновными в сходе вагонов

Они содержат ртутные, ртутно-кварцевые и люминисцентные лампы, а также 70 ящиков с медпрепаратами