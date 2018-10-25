В Иркутской области задержали педофила-рецидивиста



Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичные преступления 51-летний мужчина, освободившийся из колонии полгода назад. Мужчину объявили в

Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичные преступления 51-летний мужчина, освободившийся из колонии полгода назад. Мужчину объявили в федеральный розыск

Утром 24 октября в магазине деревни Столбова Иркутского района местные жители заметили человека, похожего на разыскиваемого за изнасилование двух девочек. Определить его внешность помогла ориентировка, которая распространялась в социальных сетях.Жители деревни остановили мужчину и удерживали его до прибытия сотрудников полиции. Сейчас его причастность к совершению преступлений проверяется. При подтверждении информации очевидцев, которые помогли полиции, наградят, сообщает Иркутск- онлайн.Как сообщал «Байкал-Daily», 19 октября в следственное управление поступило сообщение от дежурного ГУ МВД об изнасиловании двух 12-ти летних девочек неизвестным мужчиной в Иркутском районе. 20 октября личность мужчины была установлена.