В Ангарске экс-председатель СНТ присвоила почти миллион

В Ангарске бывшая председательница СНТ «Преобразователь природы» в 2013-2015 годах присвоила почти 1 миллион рублей. Органами следствия женщине было предъявлено обвинение.





В ходе предварительного расследования женщина вину не признавала, утверждая, что все полученные деньги она вложила в благоустройство СНТ. Однако по результатам судебного следствия, она всё-таки признала вину и частично возместила причинённый ущерб.





Ангарским судом ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, условно, с испытательным сроком в 4 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Иркутской области.