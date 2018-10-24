В Ангарске экс-председатель СНТ присвоила почти миллион

Женщину осудили на три года условно
В Ангарске бывшая председательница СНТ «Преобразователь природы» в 2013-2015 годах присвоила почти 1 миллион рублей. Органами следствия женщине было предъявлено обвинение.
В ходе предварительного расследования женщина вину не признавала, утверждая, что все полученные деньги она вложила в благоустройство СНТ. Однако по результатам судебного следствия, она всё-таки признала вину и частично возместила причинённый ущерб.
Ангарским судом ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, условно, с испытательным сроком в 4 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Иркутской области.
Женщину осудили на три года условно
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