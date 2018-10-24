В Иркутской области «чёрный лесоруб» пытался дать взятку

Мужчину осудили и назначили крупный штраф





Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.260 (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере) и ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).





6 и 7 июля мужчина срубил 20 лиственниц общим объёмом 9,87 куб. м на территории Бурят-Янгутского участкового лесничества, причинив ущерб лесному фонду в размере более 51 тысяч рублей.





Во время перевозки древесины, мужчину остановили сотрудники полиции. Чтобы избежать наказания, чёрный лесоруб передал полицейскому взятку в виде денег в сумме 30 тысяч рублей. О факте дачи взятки сотрудник полиции сообщил в следственные органы.





Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступлений, в полном объёме возместил причинённый незаконной рубкой ущерб.





Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 180 тыс. рублей.





Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.