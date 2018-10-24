В Иркутской области у «чёрных лесорубов» изъяли автомобиль

Преступникам грозит до 7 лет колонии



Сотрудники Тайшетского линейного отдела МВД России на транспорте задержаны жители Иркутской области, которые совершали незаконную вырубку леса.



Незаконно срубленный лес, орудия преступления, автомобиль изъяты сотрудниками полиции. Общий ущерб, причинённый государству, составил около 300 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». «Чёрным лесорубам» грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

