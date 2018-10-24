Преступникам грозит до 7 лет колонии
Сотрудники Тайшетского линейного отдела МВД России на транспорте задержаны жители Иркутской области, которые совершали незаконную вырубку леса.
Незаконно срубленный лес, орудия преступления, автомобиль изъяты сотрудниками полиции. Общий ущерб, причинённый государству, составил около 300 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». «Чёрным лесорубам» грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области у «чёрных лесорубов» изъяли автомобиль
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Суд приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения
Преступникам грозит до 7 лет колонии
Злоумышленники собирались продавать наркотики
Водитель совершила наезд на пешеходном переходе
Они признаны виновными в сходе вагонов
Сельчанин должен возместить ущерб, нанесённый лесному фонду
Они содержат ртутные, ртутно-кварцевые и люминисцентные лампы, а также 70 ящиков с медпрепаратами
Злоумышленнику грозит семь лет колонии
«Она сама бежала под колёса», заявил виновник инцидента. ВИДЕО
Выпив водки, мужчина хотел помириться
Возбуждены административные дела
В результате пожара огнём полностью уничтожена котельная
Преступнику за незаконное хранение наркотиков грозит до 10 лет колонии
Дознаватели устанавливают причину пожара
Рыбу он вёз в багажнике машины