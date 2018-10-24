В Бурятии в лесу нашли опасные химические отходы

В Бурятии обнаружили незаконное складирование опасных химических отходов в районе леса Спиртзаводской трассы. Общественники добиваются вывоза и утилизации опасной свалки.







Отходы содержат ртутные, ртутно-кварцевые и люминисцентные лампы, а также 70 ящиков с медицинскими препаратами. Общественники оперативно направили запрос в Росприроднадзор. Сотрудники ведомства обследовали территорию и подтвердили факт незаконного складирования опасных отходов.





Лампы по классификации относятся к I классу опасности. Специалистами Бурятского Республиканского отдела Испытательного центра филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» был проведён отбор фоновой пробы почвы и почвы на земельном участке, расположенном ниже по рельефу, на предмет загрязнения ртутью и химическими веществами.







Найденные на месте складирования отходов ящики с пакетами оказались индивидуальными противохимическими пакетами (ИПП-8), которые предназначены для оказания первой медицинской помощи при поражении капельно-жидкими отравляющими веществами. В каждом ящике, на котором была указана дата производства препарата – 1984 год, находилось 75 флаконов весом 24,5 килограмм.







Складирование располагается на землях лесного фонда Заудинского лесничества. В связи с этим Росприроднадзор перенаправил материалы в республиканское агентство лесного хозяйства для принятия мер по устранению нарушения, вывозу и передаче отходов специализированным предприятиям.







Лиц, осуществивших несанкционированное складирование опасных отходов, пока установить не удалось. Анализ отобранных проб ещё не завершён, сообщает ОНФ республики.- Лампы с содержанием ртути, найденные общественниками, относятся к I классу опасности и в соединении с другими химическими веществами опасны для окружающей среды, людей и животных. В данном случае необходима утилизация особым способом. В Улан-Удэ есть предприятия, где принимают такие отходы, - отметил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Евгений Кислов.Противохимические пакеты должны утилизироваться методом сжигания. Общественниками будет направлен запрос с результатами анализов в Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру для проведения проверки и установления виновных лиц.