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В Бурятии в лесу нашли опасные химические отходы

В Бурятии в лесу нашли опасные химические отходы
Происшествия,  Фото:ОНФ
Они содержат ртутные, ртутно-кварцевые и люминисцентные лампы, а также 70 ящиков с медпрепаратами

В Бурятии обнаружили незаконное складирование опасных химических отходов в районе леса Спиртзаводской трассы. Общественники добиваются вывоза и утилизации опасной свалки.

Отходы содержат ртутные, ртутно-кварцевые и люминисцентные лампы, а также 70 ящиков с медицинскими препаратами. Общественники оперативно направили запрос в Росприроднадзор. Сотрудники ведомства обследовали территорию и подтвердили факт незаконного складирования опасных отходов.

Лампы по классификации относятся к I классу опасности. Специалистами Бурятского Республиканского отдела Испытательного центра филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» был проведён отбор фоновой пробы почвы и почвы на земельном участке, расположенном ниже по рельефу, на предмет загрязнения ртутью и химическими веществами.

Найденные на месте складирования отходов ящики с пакетами оказались индивидуальными противохимическими пакетами (ИПП-8), которые предназначены для оказания первой медицинской помощи при поражении капельно-жидкими отравляющими веществами. В каждом ящике, на котором была указана дата производства препарата – 1984 год, находилось 75 флаконов весом 24,5 килограмм.

Лиц, осуществивших несанкционированное складирование опасных отходов, пока установить не удалось. Анализ отобранных проб ещё не завершён, сообщает ОНФ республики.

Утилизация отходов

Складирование располагается на землях лесного фонда Заудинского лесничества. В связи с этим Росприроднадзор перенаправил материалы в республиканское агентство лесного хозяйства для принятия мер по устранению нарушения, вывозу и передаче отходов специализированным предприятиям.

- Лампы с содержанием ртути, найденные общественниками, относятся к I классу опасности и в соединении с другими химическими веществами опасны для окружающей среды, людей и животных. В данном случае необходима утилизация особым способом. В Улан-Удэ есть предприятия, где принимают такие отходы, - отметил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Евгений Кислов.

Противохимические пакеты должны утилизироваться методом сжигания. Общественниками будет направлен запрос с результатами анализов в Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру для проведения проверки и установления виновных лиц.
 
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