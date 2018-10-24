Двух жителей Бурятии поймали на приготовлении наркотиков

Мужчины, один из которых в 2016 году был осуждён к трём годам лишения свободы условно за приобретение наркотиков, готовили в гараже гашишное масло. Запрещённое вещество они планировали продать.





В результате проверки поступившей информации сотрудники группы наркоконтроля ОМВД России по Мухоршибирскому району изъяли наркотики у жителей села Цолга 29 и 36 лет.С места преступления полицейские изъяли 110 граммов наркотика, приспособления для его приготовления, а также около полутора килограммов марихуаны.В отношении злоумышленников органами следствия возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие. Максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.