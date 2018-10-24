Улан-удэнка заплатила сбитой женщине 80 тысяч

Водитель совершила наезд на пешеходном переходе





В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с местной жительницы компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей за наезд на пешехода.





29-летняя улан-удэнка за рулём автомобиля Toyota Land Cruiser сбила женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда она получил перелом ребра, ушиб почек, грудной клетки, коленного сустава с разрывом связок.





В связи с болезненной и длительной реабилитацией, женщина обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда. Суд, рассмотревший материалы дела, удовлетворил её требования.





Когда водитель приехала к установленному времени, пристав наложил арест на её планшетный компьютер. Виновница ДТП на следующий день оплатила задолженность в полном объёме.





В настоящий момент 80 тысяч рублей компенсации морального вреда и 1,5 тысячи рублей расходов на оплату услуг представителя в суде перечислены взыскателю, сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.