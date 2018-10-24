Улан-удэнка заплатила сбитой женщине 80 тысяч

Водитель совершила наезд на пешеходном переходе
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с местной жительницы компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей за наезд на пешехода.
29-летняя улан-удэнка за рулём автомобиля Toyota Land Cruiser сбила женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда она получил перелом ребра, ушиб почек, грудной клетки, коленного сустава с разрывом связок.
В связи с болезненной и длительной реабилитацией, женщина обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда. Суд, рассмотревший материалы дела, удовлетворил её требования.
Когда водитель приехала к установленному времени, пристав наложил арест на её планшетный компьютер. Виновница ДТП на следующий день оплатила задолженность в полном объёме.
В настоящий момент 80 тысяч рублей компенсации морального вреда и 1,5 тысячи рублей расходов на оплату услуг представителя в суде перечислены взыскателю, сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.
Злоумышленники собирались продавать наркотики
Водитель совершила наезд на пешеходном переходе
Они признаны виновными в сходе вагонов
Сельчанин должен возместить ущерб, нанесённый лесному фонду
Они содержат ртутные, ртутно-кварцевые и люминисцентные лампы, а также 70 ящиков с медпрепаратами
Личность погибшей установлена
Злоумышленнику грозит семь лет колонии
«Она сама бежала под колёса», заявил виновник инцидента. ВИДЕО
Возбуждены административные дела
В результате пожара огнём полностью уничтожена котельная
Преступнику за незаконное хранение наркотиков грозит до 10 лет колонии
Дознаватели устанавливают причину пожара
Рыбу он вёз в багажнике машины
Виновным дали условные сроки
Сначала злоумышленник украл у неё шубу, а после обчистил машину