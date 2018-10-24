Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Октября

23 Октября

Популярное

Улан-удэнка заплатила сбитой женщине 80 тысяч

Улан-удэнка заплатила сбитой женщине 80 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. из архива
Водитель совершила наезд на пешеходном переходе

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с местной жительницы компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей за наезд на пешехода.

29-летняя улан-удэнка за рулём автомобиля Toyota Land Cruiser сбила женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда она получил перелом ребра, ушиб почек, грудной клетки, коленного сустава с разрывом связок.

В связи с болезненной и длительной реабилитацией, женщина обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда. Суд, рассмотревший материалы дела, удовлетворил её требования.

Когда водитель приехала к установленному времени, пристав наложил арест на её планшетный компьютер. Виновница ДТП на следующий день оплатила задолженность в полном объёме.

В настоящий момент 80 тысяч рублей компенсации морального вреда и 1,5 тысячи рублей расходов на оплату услуг представителя в суде перечислены взыскателю, сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Двух жителей Бурятии поймали на приготовлении наркотиков
Двух жителей Бурятии поймали на приготовлении наркотиков
Происшествия, 24.10.2018
Злоумышленники собирались продавать наркотики
Улан-удэнка заплатила сбитой женщине 80 тысяч
Улан-удэнка заплатила сбитой женщине 80 тысяч
Происшествия, 24.10.2018
Водитель совершила наезд на пешеходном переходе
В Забайкалье осудили двух работников «РЖД»
В Забайкалье осудили двух работников «РЖД»
Происшествия, 24.10.2018
Они признаны виновными в сходе вагонов
1,5 года условно получил «чёрный лесоруб» в Бурятии
1,5 года условно получил «чёрный лесоруб» в Бурятии
Происшествия, 24.10.2018
Сельчанин должен возместить ущерб, нанесённый лесному фонду
В Бурятии в лесу нашли опасные химические отходы
В Бурятии в лесу нашли опасные химические отходы
Происшествия, 24.10.2018
Они содержат ртутные, ртутно-кварцевые и люминисцентные лампы, а также 70 ящиков с медпрепаратами
В Улан-Удэ в колодце нашли труп
В Улан-Удэ в колодце нашли труп
Происшествия, 24.10.2018
Личность погибшей установлена
В Забайкалье грабитель выхватил дублёнку с деньгами
В Забайкалье грабитель выхватил дублёнку с деньгами
Происшествия, 24.10.2018
Злоумышленнику грозит семь лет колонии
Сбивший женщину улан-удэнец сбежал с места аварии и купил водки
Сбивший женщину улан-удэнец сбежал с места аварии и купил водки
Происшествия, 24.10.2018
«Она сама бежала под колёса», заявил виновник инцидента. ВИДЕО
В Забайкалье изъяли 15 рыболовных сетей
В Забайкалье изъяли 15 рыболовных сетей
Происшествия, 24.10.2018
Возбуждены административные дела
Крупный пожар в Тайшете ликвидирован
Крупный пожар в Тайшете ликвидирован
Происшествия, 24.10.2018
В результате пожара огнём полностью уничтожена котельная
У читинца изъяли героин
Происшествия, 24.10.2018
Преступнику за незаконное хранение наркотиков грозит до 10 лет колонии
В центре Улан-Удэ выгорела квартира
В центре Улан-Удэ выгорела квартира
Происшествия, 24.10.2018
Дознаватели устанавливают причину пожара
У браконьера в Бурятии изъяли 10 кг омуля
У браконьера в Бурятии изъяли 10 кг омуля
Происшествия, 24.10.2018
Рыбу он вёз в багажнике машины
В Бурятии вор два раза обокрал женщину
В Бурятии вор два раза обокрал женщину
Происшествия, 24.10.2018
Сначала злоумышленник украл у неё шубу, а после обчистил машину

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^