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В Забайкалье осудили двух работников «РЖД»

В Забайкалье осудили двух работников «РЖД»
Происшествия, 
Они признаны виновными в сходе вагонов

Собранные следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника и мастеру дорожного участка Зиловской дистанции пути – структурного подразделения Забайкальской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». Они признаны виновными по ч.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Установлено, что 9 августа 2017 года из-за ненадлежащего содержания пути на 6736 км Забайкальской железной дороги в районе станции Нанагры с рельсов сошли три вагона, гружёных щебнем. Было повреждено 130 метров пути. Ущерб составил 1 миллион 245 тысяч рублей и возмещён ОАО «РЖД» страховыми компаниями.

Суд приговорил бывшего заместителя начальника к одному году и шести месяцам ограничения свободы; мастера дорожного участка – у полутора годам аналогичного наказания, заключили в Следкоме.
 
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