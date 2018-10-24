Они признаны виновными в сходе вагонов
Собранные следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника и мастеру дорожного участка Зиловской дистанции пути – структурного подразделения Забайкальской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». Они признаны виновными по ч.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».
Установлено, что 9 августа 2017 года из-за ненадлежащего содержания пути на 6736 км Забайкальской железной дороги в районе станции Нанагры с рельсов сошли три вагона, гружёных щебнем. Было повреждено 130 метров пути. Ущерб составил 1 миллион 245 тысяч рублей и возмещён ОАО «РЖД» страховыми компаниями.
Суд приговорил бывшего заместителя начальника к одному году и шести месяцам ограничения свободы; мастера дорожного участка – у полутора годам аналогичного наказания, заключили в Следкоме.
В Забайкалье осудили двух работников «РЖД»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сельчанин должен возместить ущерб, нанесённый лесному фонду
Личность погибшей установлена
Злоумышленнику грозит семь лет колонии
«Она сама бежала под колёса», заявил виновник инцидента. ВИДЕО
Выпив водки, мужчина хотел помириться
Возбуждены административные дела
В результате пожара огнём полностью уничтожена котельная
Преступнику за незаконное хранение наркотиков грозит до 10 лет колонии
Дознаватели устанавливают причину пожара
Рыбу он вёз в багажнике машины
Виновным дали условные сроки
Сначала злоумышленник украл у неё шубу, а после обчистил машину
В 90-х годах он был в ОПГ «Ключевские»
Причиной конфликта стала словесная перепалка
Грузовая машина перегородила дорогу