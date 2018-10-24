В Забайкалье изъяли 15 рыболовных сетей

Возбуждены административные дела



В Забайкальском крае природоохранная прокуратура провела проверку незаконной продажи синтетических рыболовных сетей. В магазинах в селе Красный Чикой продавали сети для спортивного и любительского рыболовства.



- Согласно п. п. «а» п. 33 правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, утверждённых приказом министерства сельского хозяйства РФ от 07.11.2014 № 435, запрещается применение сетей всех типов, - сообщают в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуре.



По итогам проверок изъято 15 синтетических сетей. В отношении владельцев магазинов возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы направлены для рассмотрения в мировой суд.

